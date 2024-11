Hogwarts Legacy è in offerta su PlayStation, Xbox e Nintendo Switch per il Black Friday di Amazon

I saldi del Black Friday di Amazon Italia permettono di acquistare tanti prodotti a prezzo vantaggioso dal 21 novembre al 2 dicembre. Tante le offerte anche sui videogiochi, come ad esempio Hogwarts Legacy, al momento disponibile con sconti fino al 45% per tutte le console. Se siete interessati, trovate la pagina dell'offerta a questo indirizzo, oppure cliccando su uno dei box sottostanti. La versione Nintendo Switch al momento è in promozione a 32,71 euro, con un risparmio di circa 27 euro rispetto al prezzo pieno. La versione PS5 è acquistabile per 34,89 euro, con un risparmio di 25 euro sul prezzo consigliato, mentre quella Xbox Series X|S per 37,45 euro. Lo sconto più interessante tuttavia è quello delle versioni old-gen per PS4 e Xbox One: nel loro caso si scende a 18,96 euro, il prezzo più basso mai registrato su Amazon.it.