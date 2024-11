PS5 Slim Digital con 2 DualSense è in offerta su Amazon per il Black Friday

Amazon ha dato il via alle promozioni del Black Friday 2024. Dalla mezzanotte del 21 novembre fino al 2 dicembre saranno disponibili offerte su tantissimi prodotti di ogni genere. Ad esempio tra i prodotti a prezzo ridotto troviamo PS5 Slim Digital con due controller wireless DualSense beneficiando di uno sconto del 15%. Se siete interessati, potrete raggiungere la promozione a questo indirizzo oppure cliccando sul box sottostante. Il prezzo consigliato per questo bundle è di 509,99 euro, mentre quello proposto da amazon per il Black Friday è di 434,99 euro, con un risparmio di 75 euro sul totale. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon con consegna in un giorno per gli abbonati a Prime.