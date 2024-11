Star Wars Outlaws è disponibile su Steam, subito nella top 10

Rimane da vedere se le vendite saranno frenate dal lancio dilazionato rispetto ad altre piattaforme, dove è disponibile da questa estate, con i giocatori PC che attualmente sono impegnatissimi con S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl , primo in classifica da ieri.

Altri dettagli su Star Wars Outlaws

Di suo, Star Wars Outlaws è acquistabile in tre edizioni: quella Standard da 69,99 euro (52,49 euro in offerta lancio fino al 5 dicembre), quella Gold da 109,99 euro (82,49 euro in offerta lancio) e quella Ultimate da 129,99 euro (97,49 euro in offerta lancio).

Alcuni momenti di Star Wars Outlaws

Il lancio su Steam è corrisposto all'arrivo del DLC Wild Card . Inoltre il gioco è già aggiornato alla versione 1.4.0.

Per adesso è impossibile dire quanti giocatori affluiranno, visto che siamo all'approdo sulla piattaforma. SteamDB ci dice che attualmente ci sono 545 giocatori, che è anche il suo picco massimo, con il dato che è ovviamente in salita. Vedremo nelle prossime ore dove arriverà.

Le poche recensioni pubblicate finora su Steam non sono invece molto indicative. Soprattutto quelle negative sembrano essere degli sfoghi generici contro Ubisoft, che non parlano del gioco. Vedremo se nelle prossime ore la situazione cambierà.