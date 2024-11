Domani ci sarà un glaciale annuncio per la serie Dragon Quest, forse legato a Dragon Quest I & II HD-2D Remake

L'account ufficiale giapponese della serie Dragon Quest su X ha promesso per domani un annuncio glaciale relativo non si sa bene a che cosa. Più precisamente ha pubblicato un immagine con sopra scritto "?????? Streaming glaciale". Il fatto che lo streaming venga trasmesso il 22 novembre (11.22 in Giappone) ha fatto pensare subito a qualcosa di relativo a Dragon Quest I & II HD-2D Remake, di cui ancora non si sa moltissimo. C'è però anche chi ha pensato a notizie su Dragon Quest 12 e chi a entrambi. Insomma, sul piatto ci sono molte possibilità.

Sarebbe il momento perfetto per dare qualche succosa novità, in effetti, visto che ormai Dragon Quest III HD-2D Remake è in giro da qualche giorno (è stato lanciato il 14 novembre) e ha raccolto ampli consensi e vendite, quantomeno in Giappone. In realtà anche dalle nostre parti sembra essere andato bene, pur mancando ancora i numeri ufficiali.