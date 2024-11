Le recensioni su Steam di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sono positive, nonostante i problemi tecnici

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è disponibile da circa 24 ore, ma ha già mostrato dei risultati molto positivi, quantomeno su Steam (per la versione Xbox, vedremo cosa sarà comunicato). Le recensioni degli utenti sono già quasi 14.000, l'80% delle quali positive, per un giudizio complessivo Molto positivo.

Problemi tecnici ma tanto amore

I giudizi negativi, il 20% del totale, sono quasi tutti incentrati sullo stesso punto: i problemi tecnici. Attualmente S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl non è proprio stabilissimo e molti stanno trovando qualche difficoltà di troppo a giocare. Comunque sia, in generale sembra che i giocatori PC siano benevoli verso il gioco, vuoi per le condizioni in cui è stato sviluppato, vuoi perché la patch di lancio ha risolto moltissimi problemi e vuoi perché, bug a parte, sembra essere un'esperienza complessivamente eccellente, come sottolineato anche nella nostra recensione.

Detto questo, ci sono altri valori che ci portano a ipotizzare un buon risultato nelle vendite per S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Ad esempio al momento di scrivere questa notizia il numero di giocatori contemporanei ha eguagliato il picco massimo di ieri, raggiungendo quota 113.403 (iera ha raggiunto i 113.587). Considerando che la curva dei giocatori è in crescita, è probabile che nelle prossime ore faccia ancora meglio.

Naturalmente è presto per parlare di successo o meno, ma ci sono buone speranze che lo sia e che l'attesa per avere questo ambizioso seguito sia stata ben ripagata. Vedremo se le prossime patch faranno salire il gradimento del pubblico.