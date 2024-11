I modelli base di iPhone si confermano un successo mentre il Pro Max domina tra i premium

I modelli base di iPhone, grazie alla strategia di diversificazione di Apple, continuano a rappresentare una parte consistente delle vendite complessive, contribuendo per il 42% al totale degli iPhone acquistati nel 2024, secondo i dati di Consumer Intelligence Research Partners (CIRP). Tuttavia, il Pro Max si distingue come il modello più venduto individualmente, con una quota del 26%, seguito dal Pro con il 19% e dai modelli Plus con il 13%. Questi numeri riflettono la capacità di Apple di bilanciare diversi segmenti di mercato, offrendo prodotti che soddisfano differenti esigenze di budget e preferenze.

L'impatto economico dei modelli premium Un dato interessante emerso dall'analisi è la crescente preferenza dei consumatori per smartphone con schermi di dimensioni generose. I modelli Plus e Pro Max, con il loro 39% di quota combinata, rappresentano un punto di forza per Apple, dimostrando che i grandi display sono ormai la scelta prediletta. Questa tendenza non è nuova: lanciata con l'iPhone 6 Plus nel 2014, è cresciuta costantemente fino a diventare un elemento chiave nella gamma di iPhone. Il nuovo modello di iPhone. I modelli di grandi dimensioni non solo rispondono alle preferenze degli utenti, ma incrementano anche il prezzo medio di vendita degli iPhone, contribuendo ai margini di guadagno di Apple. Grazie alla loro capacità di offrire una maggiore esperienza visiva e caratteristiche avanzate, i modelli Pro Max e Plus attirano gli utenti disposti a spendere di più, anche se condividono molte componenti interne con i modelli standard. Questo approccio permette ad Apple di mantenere margini elevati, senza compromettere la qualità percepita dei suoi prodotti.