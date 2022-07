PUBG x Assassin's Creed, una bizzarra collaborazione ad agosto 2022

PUBG Battlegrounds continua il suo percorso di evoluzione e in questo caso presenta una collaborazione alquanto bizzarra (ma non troppo, considerando i livelli che si sono raggiunti con queste iniziative) con Assassin's Creed, in arrivo ad agosto 2022.

L'evento cross-over tra PUBG Battlegrounds e Assassin's Creed si terrà dal 17 agosto al 22 settembre, dunque si tratta di un'iniziativa di durata piuttosto lunga, che porterà con sé elementi cosmetici a tema con la serie Ubisoft, oltre a "elementi del mondo" dei giochi in questione, con oggetti non ancora ben definiti.

Possiamo comunque aspettarci skin a tema Assassin's Creed, paracaduti, emote, charm per armi, spray e altro che richiamano la serie Ubisoft, oltre a elementi tecnologici che riportano ad Abstergo e una mappa Haven dove potremmo trovare una macchina Animus.

PUBG x Assassin's Creed, nuova collaborazione in arrivo

Insomma, sono previsti molti easter egg, citazioni e riferimenti incrociati come solitamente accade in questi casi.

Parte di questi elementi inseriti con la collaborazione verranno applicati anche a PUBG Mobile, nell'ottica di una partnership di ampio respiro tra Krafton e Ubisoft. Proprio nei giorni scorsi, PUBG Battlegrounds ha ottenuto una nuova mappa, insieme all'update per PS5 e Xbox Series X|S, con il gioco che ora va a 4K e 60fps su Xbox Series X e 1440p su PS5.