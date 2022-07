PUBG: nuova mappa disponibile, insieme all'update per PS5 e Xbox Series X|S

PUBG ha ricevuto nella giornata di oggi l'importante update 18.2, che ha portato con sé una nuova mappa, varie novità e l'upgrade tecnico per supportare PS5 e Xbox Series X|S, oltre a diverse altre caratteristiche inserite.

Avevamo già riportato le specifiche tecniche dell'update 18.2 di PUBG, che vede sostanzialmente Xbox Series X raggiungere i 4K a 60 fps e PS5 fermarsi invece alla risoluzione 1440p sempre a 60 fps, oltre a vari settaggi diversi per le altre piattaforme, ma da oggi sarà possibile anche utilizzare i vari contenuti nuovi inseriti con l'aggiornamento.

L'aggiunta principale è sicuramente la nuova mappa di Deston, costruita per gli scontri 8v8 e ambientata in un futuro prossimo, caratterizzata da una notevole varietà di biomi tra paludi, zone costiere, montagne e isole.

Deston, la nuova mappa di PUBG

In Deston avranno una notevole importanza gli ascenders, che consentono di risalire i grattacieli presenti sulla mappa, oltre ai paracaduti che possono essere sfruttati per lanciarsi dai tetti.

Questi ultimi sono degli strumenti disponibili dall'inizio per tutti i giocatori e avranno dunque un ruolo fondamentale nel gameplay all'interno di questa nuova mappa. Introdotti anche nuovi veicoli come le airboat che possono viaggiare su terra e acqua oltre alla Pillar Car, ovvero il veicolo più veloce nel gioco.

Tra le nuove armi introdotte si segnala lo shotgun O12 e l'MP9 SMG. Per celebrare l'arrivo di Deston e dell'aggiornamento, PUBG ha inoltre avviato vari eventi con ricompense esclusive come emote, spray, costumi e coupon per il contrabbando. Il primo evento è iniziato oggi e andrà avanti fino al 17 agosto 2022.