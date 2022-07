MultiVersus parte forte su Steam, con oltre 60.000 utenti connessi online

Sembra che MultiVersus sia partito in maniera bene, con primi numeri molto promettenti, nella sua prima giornata di attività su Steam, visti gli oltre 60.000 utenti registrati online sul gioco all'interno della piattaforma Valve.

Sebbene non si tratti di un numero proprio sconvolgente, bisogna anche pensare che l'attività attuale su MultiVersus riguarda un accesso anticipato dell'open beta, dunque non solo siamo ancora distanti dall'uscita del gioco in forma definitiva, ma non si tratta nemmeno di una vera e propria open beta al momento, essendo una prova concessa solo a coloro che sono in possesso dei codici di accesso ottenuti come drop attraverso Twitch.



Alla luce di questo, gli oltre 60.000 giocatori contemporanei online, e solo per quanto riguarda la piattaforma Steam, rappresentano sicuramente un ottimo inizio per il gioco in questione, che potrebbe ritrovarsi presto a macinare numeri davvero impressionanti.

Ricordiamo che MultiVersus è un action picchiaduro che ricorda piuttosto da vicino il celebre Smash Bros. di Nintendo come concetto e gameplay, ma in questo caso abbiamo a che fare con una lotta fratricida tutta incentrata sull'universo delle licenze Warner Bros. Vediamo dunque Batman e vari eroi della DC Comics scontrarsi con Scooby-Doo, i personaggi di Adventure Time, i Looney Tunes e tanti altri.

Proprio ieri abbiamo visto il trailer su progressi e ricompense in occasione del lancio dell'open beta ad accesso limitato, mentre per tutte le informazioni al riguardo vi rimandiamo al provato di MultiVersus pubblicato su queste pagine a maggio.