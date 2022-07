Classifiche giapponesi: Monster Hunter Rise ancora primo, solito dominio Nintendo Switch

Famitsu ha pubblicato oggi le consuete classifiche di vendita relative al mercato del Giappone, per quanto riguarda il software e l'hardware, con Monster Hunter Rise: Sunbreak che risulta essere ancora il gioco più venduto così come Nintendo Switch la console di gran lunga più diffusa.

Vediamo dunque la classifica dei giochi più venduti nella settimana in Giappone:

[NSW] Monster Hunter Rise + Sunbreak Set (Capcom, 06/30/22) - 29,006 (177,392) [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) - 21,661 (573,658) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 9,520 (4,722,091) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 8,109 (2,708,451) [NSW] Kirby and the Forgotten Land (Nintendo, 03/25/22) - 7,401 (802,962) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) - 6,082 (3,211,760) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) - 4,742 (4,924,759) [NSW] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles (Aniplex, 06/09/22) - 4,481 (140,547) [NSW] Fire Emblem Warriors: Three Hopes (Koei Tecmo, 06/24/22) - 4,399 (127,817) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) - 4,121 (7,285,796)

La settimana è stata praticamente priva di novità di rilievo, come dimostra la top ten che non presenta new entry.

Monster Hunter Rise: Sunbreak è ancora primo, con Nintendo Switch Sports a seguire in una classifica che vede soltanto giochi per Nintendo Switch.

Allo stesso modo, la classifica hardware ribadisce l'assoluto dominio della console Nintendo:

Switch OLED Model - 29,180 (2,026,649) Switch - 23,889 (18,496,756) PlayStation 5 - 11,080 (1,502,629) Switch Lite - 8,608 (4,806,154) Xbox Series S - 2,790 (144,109) PlayStation 5 Digital Edition - 1,465 (250,822) Xbox Series X - 787 (124,916) New 2DS LL (including 2DS) - 130 (1,187,749) PlayStation 4 - 13 (7,819,758)

Nintendo Switch vende sei volte tanto rispetto a PS5, comunque classificatasi seconda. Xbox Series X|S nel frattempo continuano ad avere un andamento nettamente migliore di Xbox One in Giappone, come dimostrano i risultati anche di questa settimana.