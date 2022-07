Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, trailer ufficiale del film al Comic-Con 2022

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves è il nuovo film incentrato sul celebre franchise di giochi di ruolo, presentato in anteprima al Comic-Con 2022 con il primo trailer ufficiale, che potete vedere riportato qui sopra.

Si tratta di un lungometraggio di genere "action comedy", che alterna dunque scene d'azione spettacolari stemperandole con un tono alquanto leggero e a tratti umoristico. La storia segue un gruppo di avventurieri alla ricerca di una reliquia misteriosa e potente, nella fattispecie una sorta di elmo maledetto e in grado di fornire poteri speciali.

I protagonisti si ritroveranno così ad esplorare ambientazione varie e fantastiche, oltre a dover combattere un gran numero di mostri e creature differenti lungo il cammino, come si conviene d'altra parte al mondo di Dungeons & Dragons.

Le creature, in particolare, saranno riferite al bestiario ufficiale della serie di giochi di ruolo a cui è dedicato il film, così come molti saranno i collegamenti tra film e tradizione RPG, per la gioia degli appassionati. Tra i protagonisti troviamo Chris Pine nel ruolo del bardo, Rege-Jean Page in quello del paladino, Michelle Rodriguez come barbaro, Justice Smith nel ruolo del mago, Sophia Lillis come druido e Hugh Grant nel ruolo del rogue Forge Fletcher, dunque un bel gruppo di volti decisamente noti.

A dirigere il film c'è Jonathan Goldstein, mentre autore della sceneggiatura è John Francis Daley insieme a Michael Gilio. L'uscita al cinema di Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves è fissata per il 4 marzo 2023.