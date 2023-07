Xbox, nuova schermata Home disponibile da oggi: tutte le novità

Le console Xbox hanno ricevuto oggi la nuova schermata Home, caratterizzata da un'interfaccia modificata e ottimizzata per la fruizione dei contenuti. Disponibile tramite un aggiornamento, la UI risponde alle richieste degli utenti.

Sono diversi mesi che si parla di aggiornamenti alla dashboard di Xbox, ma ora finalmente ci siamo: la nuova Xbox Home semplifica l'accesso alla libreria, al Microsoft Store e a Xbox Game Pass, nonché alla ricerca e alle impostazioni grazie al menu di accesso rapido nella parte superiore.

Allo stesso modo, viene creato maggiore spazio per lo sfondo personalizzato, il layout risulta semplificato e i contenuti utilizzati di recente vengono collocati nella parte inferiore della schermata. C'è inoltre un'opzione per cambiare il wallpaper in base al titolo evidenziato nell'elenco.

Le modifiche mirano a valorizzare la scoperta dei giochi, da sempre un elemento tenuto in grande considerazione da Microsoft, attraverso l'introduzione di elenchi di titoli personalizzati per l'utente. E, a proposito di personalizzazioni, è possibile appuntare giochi preferiti e gruppi di elementi.