Wo Long: Fallen Dynasty, Team Ninja si scusa per i problemi su PC, promette ottimizzazioni e fix

Wo Long: Fallen Dynasty ha davanti a sé un ricco supporto post-lancio grazie a una serie di DLC in programma che usciranno nei prossimi. Tuttavia al momento la versione PC presenta una serie di problematiche, come confermano anche le poco entusiastiche valutazioni su Steam, che compromettono l'esperienza di gioco, tra cui input lag e performance insoddisfacenti. In un post per la community, Team Ninja afferma di essere a conoscenza di queste magagne, scusandosi con i giocatori e promettendo l'arrivo di fix e ottimizzazioni specifiche per questa piattaforma.

Le parole del producer e director Masakazu Hirayama

"Non possiamo parlare del futuro senza parlare delle difficoltà passate e presenti del gioco. Ci scusiamo per i disagi causati a tutti coloro che hanno giocato alla versione PC di Wo Long dalla sua pubblicazione", ha detto Hirayama. "Posso assicurarvi che il team di sviluppo ha letto ogni singola segnalazione pubblicata sulle varie bacheche, sui canali sociali, sul nostro servizio di assistenza clienti, e abbiamo dato la massima priorità all'ottimizzazione e alla correzione dei bug."

"Tuttavia, ci sono molte combinazioni di configurazioni PC in ogni casa e, mentre il nostro team continua ad ampliare la compatibilità dopo il lancio, ci vorrà del tempo per replicare i problemi e risolverli correttamente. Vi prometto che continueremo ad apportare miglioramenti in modo che possiate giocare in tutta tranquillità il prima possibile. Ci scusiamo per questo ritardo.

"Dal profondo del nostro cuore, apprezziamo davvero tutti coloro che si prendono il tempo non solo per giocare al nostro gioco, ma anche per inviarci commenti, stream e screenshot nella speranza di aiutarci a continuare a migliorare l'esperienza per tutti i giocatori. Per soddisfare le vostre aspettative, il nostro team di sviluppo si impegna a rendere il gioco ancora più piacevole per voi. Con questo in mente, spero di poter contare sul vostro continuo supporto per Wo Long: Fallen Dynasty."