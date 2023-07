Palworld: un trailer spiega come sfruttare i Pal al meglio

Gli sviluppatori di Pocketpair hanno pubblicato un trailer di Palworld, in cui spiegano come abusare... ehm, sfruttare al meglio il potenziale dei Pal all'interno del gioco.

Un po' come nella serie Pokémon, anche in Palworld potremo catturare vari esemplari di Pal. Una volta fatto potremo avvalerci delle loro abilità in vari modi. Come nel vediamo nel video, ad esempio, potremo utilizzarli in battaglia per affrontare dei nemici che da soli sarebbero difficili da sconfiggere, oppure impiegarli per costruire vari oggetti o lavorare nella nostra base.

In ogni caso è bene non calcare la mano e assicurarsi che i nostri mostriciattoli non lavorino troppo, altrimenti potrebbero esserci conseguenze poco piacevoli, perlomeno per loro.