Hasbro e l'azienda italiana Xplored siglano un accordo per creare giochi da tavolo smart

L'accordo prevede che Xplored collaborerà con Hasbro per sviluppare una nuova piattaforma per i giochi da tavolo che integrano gaming digitale e fisico , per tutti gli appassionati nel mondo.

Con Teburu i giochi da tavolo diventano smart

Come spiegato nel nostro speciale dedicato all'innovativo sistema Teburu, la tecnologia di Xplored fondamentalmente mira a creare un'evoluzione dei giochi da tavolo classici, combinando i loro elementi classici con la tecnologia. In questo modo i giocatori rimangono concentrati sul gioco, mentre il sistema elabora in modo intelligente le regole e i comportamenti dei personaggi, fornendo un gameplay innovativo, scenari ed eventi in continua evoluzione.

Non si tratta degli unici vantaggi di questa tecnologia. Teburu infatti permette ai giocatori di imparare senza bisogno di un regolamento, di salvare le loro partite per poi riprenderle in un secondo momento e di giocare a distanza, il tutto offrendo funzionalità innovative come suoni ambientali coinvolgenti, con il sistema in grado di percepire ogni mossa del giocatore.

"In qualità di leader mondiale nei giochi da tavolo, immaginiamo un futuro in cui la tecnologia si integri perfettamente nelle esperienze di gioco analogiche e la collaborazione con Xplored ci consente di offrire ai nostri giocatori e ai nostri fan un gameplay innovativo, espansioni digitali illimitate per i giochi fisici, un onboarding senza soluzione di continuità e potenti meccaniche di gioco basate sull'intelligenza artificiale", ha dichiarato Adam Biehl, SVP e General Manager di Hasbro Gaming.

"Hasbro ha un vasto portafoglio di marchi e rappresenta i nomi più riconoscibili e iconici dei giochi da tavolo", ha dichiarato Davide Garofalo, fondatore e CEO di Xplored. "Questi giochi hanno portato gioia e divertimento ai fan e alle famiglie per generazioni e non vediamo l'ora di continuare questa tradizione potenziando i marchi Hasbro con la nostra tecnologia intelligente Teburu per migliorare l'esperienza dell'utente".