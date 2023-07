Starfield: alcuni fan hanno già costruito una mappa stellare del gioco

Manca poco più di un mese all'uscita di Starfield e i fan continuano ad anticipare l'evento con varie iniziative che dimostrano le dimensioni impressionanti di questo RPG spaziale di Bethesda, come vediamo con questa mappa stellare costruita recentemente da un gruppo di appassionati.

Anche in questo caso non si tratta di elementi di gioco ufficiali, bensì di un lavoro svolto da una parte della community di appassionati partendo da informazioni e materiali diffusi direttamente dagli sviluppatori attraverso le varie presentazioni. Lo Starfield Navigator punta a riprodurre la mappa dei pianeti e dei sistemi esplorabili in Starfield attraverso una costruzione in 3D che dimostri, soprattutto, la scala dell'universo che caratterizzerà il gioco.

Come potete vedere a questo indirizzo, non si tratta proprio di uno strumento molto preciso, ma serve soprattutto dare un'idea delle possibili destinazioni che potremo raggiungere viaggiando nello spazio di Starfield e le dimensioni impressionanti dell'universo di gioco. La pagina internet riporta anche diverse informazioni su come questa mappa sia stata costruita, partendo dalle informazioni diffuse da Bethesda.