I giochi sportivi più attesi della seconda metà dell'anno

Dal calcio al basket fino al football americano, saranno diversi i marchi che affolleranno l'incombente autunno: per questo abbiamo pensato di comporre un comodo compendio da spiaggia in modo da fare il punto della situazione su tutti i videogiochi sportivi in uscita entro la seconda metà dell'anno . Voi quale attendete di più?

Caldo bollente, sabbia, acqua salata e granite sotto l'ombrellone. L'estate la sia ama o la si odia, e fatta eccezione per i fan della Formula 1, è indiscutibilmente la stagione più noiosa per gli appassionati di sport, che si ritrovano puntualmente a secco di eventi mentre le radio trasmettono un tormentone dopo l'altro. Benché le temperature possano suggerire tutto il contrario, non manca però poi molto all'inizio di una nuova stagione sportiva, che combacerà -come ogni altro anno- con l'arrivo sul mercato di tutti quei videogiochi che ambiscono a replicare su PC e console tutte le emozioni dei più importanti campionati del mondo.

EA Sports FC 24

EA Sports FC 24 segna l'inizio di una nuova era per i calcistici di Electronic Arts

Con il calcio d'inizio della Serie A distante ormai solo qualche settimana, non potevamo non cominciare che da EA Sports FC 24, il nuovo calcistico di Electronic Arts la cui uscita segna una transizione decisiva per il franchise, dopo l'addio alla licenza FIFA e il cambio di nome che ne è conseguito. Rispetto agli altri titoli presenti in quest'articolo, è poi quello di cui ne sappiamo di più, grazie alla mole di dettagli che sono stati condivisi dagli sviluppatori nelle ultime settimane, e a quello che abbiamo scoperto quando abbiamo provato in prima persona le novità della nuova edizione, in uscita su PC, PlayStation, Xbox e Switch il 29 settembre 2023.

Il gioco metterà in campo la consueta batteria di licenze ufficiali che comprendono anche i diritti delle tre competizioni europee UEFA, e segnerà inoltre l'introduzione di un pacchetto di novità tecniche volte a rendere l'esperienza di gioco ancora più autentica, grazie alla tripletta composta dalla tecnologia HyperMotionV, la versione aggiornata del motore Frostbite e l'introduzione dei PlayStyle, oltre a tutte le modifiche applicate alla modalità Ultimate Team, che da quest'anno accoglie il calcio femminile. Menzione necessaria per la versione per Nintendo Switch, che questa volta sarà aggiornata al pari delle edizioni PS4 e Xbox One. Vi rimandiamo al nostro articolo per approfondire tutti i dettagli sulle novità di EA Sports FC 24, sicuramente uno dei titoli sportivi più attesi, almeno dall'utenza italiana.