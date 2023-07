Offerte Amazon: Persona 5 Royal per PS5 in forte sconto al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia PS5 di Persona 5 Royal. Lo sconto segnalato è di 36.73, ovvero del 61%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 59.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Persona 5 Royal è un gioco di ruolo a turni classici che ci mette nei panni di un gruppo di studenti del liceo che si trasformano in Ladri fantasma, ovvero una banda di nobili fuorilegge che cercano di rubare il cuore di una serie di persone malvagie. La struttura ludica, al pari di altri capitoli della saga, si divide in fasi di esplorazione e combattimento all'interno di ampii dungeon e una fase sociale nella quale dobbiamo migliorare la relazione tra il nostro protagonista e i personaggi secondari, ma anche aumentare le sue caratteristiche facendolo studiare, divertire e non solo. La versione Royal amplia il pacchetto con storia e personaggi aggiuntivi e, ancora più importante, l'aggiunta di testi in italiano (la versione base era solo in inglese).