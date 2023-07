Starfield avrà 50 obiettivi da sbloccare, stando a Steam

A quanto pare in Starfield al lancio ci saranno ben 50 obiettivi da sbloccare, perlomeno stando alle segnalazioni su Twitter / X di Starfield Beyond e altri utenti che hanno scovato questo dato grazie a Steam.

Sebbene grazie a questa fuga di notizie ora conosciamo il numero preciso di obiettivi disponibili in Starfield, al momento è ancora troppo presto per scoprire quali imprese dovranno compiere i giocatori per ottenerli.

Tuttavia, dato che parliamo di un gioco sulla carta estremamente vasto, è plausibile che per conquistarli tutti probabilmente saranno necessarie decine se non centinaia di ore di gioco e che tra questi ce ne saranno alcuni legati a specifiche missioni principali, secondarie e per il completamento di un determinato numero di attività.

È interessante notare, per quanto si tratta di un dettaglio fine a sé stesso, che Starfield ha lo stesso numero di obiettivi della versione base di Fallout 4, che in genere richiede circa 70 ore per ottenerli tutti, stando alle stime online.