Starfield: Xbox punta a introiti record con l'uscita dell'RPG spaziale di Bethesda

Starfield è considerato, giustamente, un'uscita di enorme calibro per tutto l'ecosistema Xbox, tanto che Microsoft punta a introiti record in corrispondenza del lancio del colossale RPG spaziale di Bethesda, in base ai nuovi documenti finanziari.

Come riferito da Amy Hood, CFO di Microsoft, all'interno delle previsioni per il prossimo periodo di Xbox è previsto un incremento di introiti che dovrebbe portare a un record per quanto riguarda il primo trimestre dell'anno fiscale.

Starfield uscirà infatti all'interno del primo trimestre dell'anno fiscale 2024, secondo la scansione temporale applicata da Microsoft per i suoi resoconti finanziari, che dovrebbe far segnare un record per quanto riguarda questa sezione dell'anno.

Non si tratterà, tuttavia, di una crescita enorme: le previsioni di Microsoft sono piuttosto conservative sul fronte dei ricavi, nonostante il richiamo del gioco in questione. In particolare, non sono previsti grandissimi incrementi per quanto riguarda i ricavi dalla vendita di hardware, mentre l'aumento più consistente sarà nell'ambito di contenuti e servizi.