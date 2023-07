Activision denuncia un noto youtuber che, a sua volta, aveva denunciato il publisher per un video su Tiktok

La parte di video in questione sarebbe un audio in cui il critico si esibisce nel grido di "it's enough slices!" Frase diventata una sorta di meme in seguito a un video, anch'esso pubblicato su TikTok , in cui Fantano commenta sempre più disperato il taglio di una pizza in un sacco di fette sempre più piccole.

La storia è piuttosto ingarbugliata, ma curiosamente vede un accusatore trasformarsi in accusato, con Activision Blizzard intenzionata a portare avanti la causa in tribunale. Tutto è infatti partito con l'accusa mossa dallo youtuber Anthony Fantano , che risulta essere un noto critico musicale su tale piattaforma con il suo canale The Needle Drop, il quale sosteneva che Activision Blizzard avesse sfruttato una parte di un suo video per pubblicizzare delle scarpe di Crash Bandicoot su TikTok.

C'è un'altra questione legale in corso per Activision Blizzard , ma questa volta l'acquisizione da parte di Microsoft non c'entra nulla: il publisher ha infatti fatto causa a un noto youtuber e critico musicale che, a sua volta, aveva denunciato in precedenza il publisher a causa di un video su TikTok.

Galeotto fu il video TikTok di Crash Bandicoot

Crash Bandicoot si ritrova, suo malgrado, al centro di una diatriba legale

Il video è diventato virale e l'audio è stato utilizzato anche da altri filmati e ripreso come appunto succede ai meme. Tale audio compare anche in un video del giugno 2023 su Tiktok dedicato alle scarpe di Crash Bandicoot e pubblicato da Activision Blizzard. Tale video è stato rimosso in seguito a una richiesta ufficiale da parte dello stesso Fantano, che ha anche intimato ad Activision Blizzard il pagamento di un risarcimento per "pubblicità ingannevole", in quanto non era stato minimamente contattato per tale campagna pubblicitaria.

Activision Blizzard ha però contrattaccato, aprendo una causa legale contro Fantano il 24 luglio 2023, presso un tribunale della California. Stando a quanto riferito dal publisher, l'audio utilizzato farebbe parte della sezione "commercial sounds" che Fantano avrebbe messo a disposizione per l'utilizzo in pubblicità nella libreria di TikTok.

L'accusa di Activision si baserebbe dunque sul presunto tentativo di "estorsione" da parte di Fantano, che ha richiesto un risarcimento a 6 cifre per non portare il publisher in tribunale. Secondo Activision questo sarebbe una sorta di "schema" fraudolento utilizzato dal critico musicale per estorcere denaro a utenti terzi. A questo punto attendiamo di vedere come si svilupperà la questione.