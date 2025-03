Un trailer svela la data di uscita di Edens Zero su PS5, Xbox Series X|S e PC

I preordini delle copie fisiche dovrebbero iniziare a breve, mentre sono già attivi quelli per le copie digitali. Il gioco sarà disponibile nella classica standard edition prezzata 59,99 euro per tutte le piattaforme e una Deluxe Edition da 69,99 euro, che include una serie di bonus, come il sopracitato accesso anticipato di 72 ore, che abbiamo elencato poco più sotto.

Konami ha svelato la data di uscita di Edens Zero , l'action in terza persona basato sul celebre manga e anime di Hiro Mashima, autore famoso anche per Fairy Tail. Sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC (tramite Steam e Windows Store) a partire dal 15 luglio o dal 12 luglio acquistando la Deluxe Edition. L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer, che trovate qui sotto.

I dettagli su bonus di prenotazione e Deluxe Edition

Ambientato in un universo fantascientifico, Edens Zero segue le vicende di Shiki Granbell, in viaggio nell'universo alla ricerca dell'entità cosmica chiamata Madre. Durante il viaggio farà la conoscenza di numerosi personaggi, come Rebecca, Weiszman, E. M. Pino. Il gioco si presenta come un action in terza persona frenetico dove potremo usare in battaglia vari personaggi, ognuno caratterizzato da abilità peculiari e fedeli all'opera originale.

Se siete interessati trovate Edens Zero su PlayStation Store, Xbox Store e Steam. Preacquistando una versione qualsiasi riceverete come bonus gli "Abiti da cacciatore" per Pino e l'accessorio "Bandiera pirata di Elsie". Entrambi aggiungono una missione a tema durante la quale otterrete questi extra.

Come accennato in precedenza, la Deluxe Edition includerà una serie di contenuti aggiuntivi, oltre a quelli del preordine, che abbiamo elencato di seguito: