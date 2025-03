INIU 240W: 2 cavi USB-C da 2 metri in offerta per la Festa delle Offerte di Primavera 2025 su Amazon

Tra le migliori offerte tech della Festa delle Offerte di Primavera 2025, Amazon Italia propone il kit da 2 cavi INIU USB-C a USB-C da 2 metri a un prezzo davvero incredibile: solo 8,99€ invece di 17,99€, con un risparmio del 50%. Potete acquistarlo direttamente da questo link oppure tramite il box qui sotto. Questi cavi sono progettati per chi ha bisogno di potenza, velocità e compatibilità universale. Sono perfetti per ricaricare dispositivi di ultima generazione come iPhone 16 Pro Max, MacBook Air, Galaxy S24 Ultra, Pixel 9, Steam Deck e molti altri device dotati di porta USB-C.