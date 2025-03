I voti di Famitsu premiano The First Berserker: Khazan e non solo

The First Berserker: Khazan, abbiamo giocato a lungo a un titolo cattivo e notevole

Come si può vedere, sul numero 1892 del magazine nipponico sono comparse anche altre recensioni, e in particolare quella di AI Limit mette in evidenza un giudizio positivo nei confronti del gioco sviluppato da Sense Games, che a livello internazionale ha invece ricevuto voti misti.

The First Berserker: Khazan è eccellente nei voti di Famitsu : la redazione della rivista giapponese ha assegnato al soulslike di Neople quattro 9, per un totale di 36/40: distante dal perfect score ma comunque una valutazione davvero ottima.

Un'ulteriore conferma per il soulslike prodotto da Nexon

Quella di Famitsu è un'ulteriore conferma per The First Berserker: Khazan, che ha ricevuto ottimi voti dalla stampa internazionale e sembra dunque aver soddisfatto le aspettative di chi guardava con grande interesse a quest'ultima produzione targata Nexon.

Ambientato nello stesso universo di Dungeon Fighter Online, The First Berserker: Khazan racconta la storia di un valoroso generale che viene tradito ed esiliato, ma entra in possesso di straordinari poteri che sfrutta per ottenere la sua vendetta.

Il percorso del personaggio lo porterà ad affrontare avversari sempre più forti, non a caso l'esperienza si distingue per il grado di sfida davvero consistente oltre che per il sistema di combattimento viscerale e coinvolgente.