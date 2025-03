Netflix ora supporta anche HDR10+ per lo streaming dei contenuti in alta qualità

Netflix ha annunciato l'introduzione del supporto a HDR10+ , un'importante aggiunta che porta il numero di formati HDR supportati dalla piattaforma a tre : HDR10, Dolby Vision e, appunto, HDR10+. Si tratta di una novità significativa per tutti gli abbonati al piano Premium che utilizzano dispositivi compatibili, in quanto promette una qualità visiva migliorata, soprattutto per i contenuti con scene particolarmente scure, spesso caratteristica dei titoli originali Netflix.

I benefici del nuovo formato si manifestano soprattutto nella capacità di gestire l'HDR su base per-frame , ovvero con una regolazione dinamica delle informazioni di luminosità e contrasto frame dopo frame. Il risultato è un'immagine più fedele e dettagliata, particolarmente utile nei contenuti con toni scuri, in cui spesso il rischio è di perdere dettagli importanti se non si dispone di un display compatibile.

La compatibilità con HDR10+ è stata resa possibile dall'adozione del codec AV1, una tecnologia di compressione video ad alte prestazioni che Netflix utilizza già da tempo per ridurre il consumo di dati su smartphone. Questo stesso codec è ora sfruttato anche per la gestione di flussi video HDR , garantendo una resa visiva di alto livello senza impattare troppo sulla banda disponibile. Il rollout iniziale include una selezione di titoli popolari, ma l'obiettivo a lungo termine è estendere il supporto HDR10+ a tutto il catalogo HDR della piattaforma.

Un passo avanti per lo streaming di qualità

Con questa mossa, Netflix punta a rafforzare la propria offerta in un settore sempre più competitivo. Dopo aver introdotto HDR per la prima volta nel 2016 con la serie Marco Polo, la piattaforma ha continuato ad arricchire il supporto ai principali standard, diventando una delle realtà più complete in termini di compatibilità con le tecnologie HDR.

Netflix in TV

HDR10+ è particolarmente utile per gli utenti che non dispongono di un televisore compatibile con Dolby Vision, ma che possono invece accedere all'alternativa offerta da Samsung, Amazon e altri brand che promuovono HDR10+. Anche se per molti utenti dotati di TV con Dolby Vision le differenze saranno minime, per chi ha display con supporto esclusivo a HDR10+, la visione di contenuti Netflix potrebbe diventare sensibilmente più appagante.