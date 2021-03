Half-Life: Valve sarebbe al lavoro sul seguito di Alyx e su di un gioco multiplayer

Dopo essere stata nel limbo per diversi anni, la serie di Half-Life sembra essere tornata pienamente in attività. Grazie al successo di Half-Life: Alyx, infatti, Valve sembra essere al lavoro su ben due nuovi progetti legati a questo marchio. Secondo l'insider di Valve Tyler McVicker, lo studio di Seattle sarebbe al lavoro sul seguito di Alyx e su di un gioco multiplayer.

Il primo progetto è forse il più "scontato", se mai ci possa essere qualcosa di scontato in quello che fa Valve. Si tratta di un gioco, il cui nome il codice è "HL: X", che è pensato come seguito di Half-Life: Alyx, senza dubbio uno dei più bei prodotti per la VR mai creati. Valve evolverà ulteriormente le meccaniche di gioco e l'ambientazione di Alyx per alzare ulteriormente la barra della qualità delle esperienze per la realtà virtuale.

Il secondo progetto, invece, sarà un misterioso gioco multiplayer asimmetrico con supporto per il ray tracing. Il gioco dovrebbe uscire sia per VR che per PC più tradizionali, una cosa che dovrebbe consentire al gioco di raggiungere una platea ancora più ampia. Alyx, infatti, pur spingendo le vendite dei visori per la realtà virtuale come Valve Index, non è riuscito a diventare un vero e proprio blockbuster.

Il vero problema per Valve e la caparbia Alyx arriverà dopo HL: X, quando potrebbero incorrere nella maledizione del terzo capitolo che attanaglia da sempre la società di Gabe Newell.