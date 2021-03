Fortnite non funziona: il battle royale è offline per l'update 16.10

A partire dalle 10:00 di oggi, 30 marzo 2021, Fortnite non funziona: il battle royale è offline per l'arrivo dell'update 16.10. Si tratta del primo aggiornamento "principale" rilasciato dopo il cambio di stagione. Ricordiamo infatti che il gioco di Epic Games è oramai arrivato alla Stagione 6 del Capitolo 2. Cosa possiamo aspettarci da questa patch?

Prima di tutto, di certo vi saranno una serie di correzioni a bug e glitch. Ad esempio, l'anomalia all'isola squalo alle volte non appare per alcuni giocatori: il problema sarà risolto. La visibilità dentro la tempesta sarà migliorata. Saranno poi risolti problemi legati all'inventario, ad alcuni oggetti della Stagione 5 non più accessibili e dei glitch legati allo split screen. Quando Fortnite non funziona e si prepara a un nuovo update, però, significa che sono in arrivo anche delle novità, non solo correzioni ai bug.

Cosa possiamo aspettarci di nuovo? L'update 16.10 dovrebbe portare all'interno del battle royale i "raptor", ovvero dinosauri che si muoveranno all'interno dell'isola di Fortnite. Alcune armi verranno di certo corrette. Inoltre, non mancheranno nuovi elementi cosmetici a tema primaverile.

Come detto, Fortnite non funziona: il battle royale è offline e lo rimarrà probabilmente per almeno qualche ora. Tutto quello che possiamo fare è attendere, quindi. Vi indicheremo le novità del nuovo update 16.10 con una notizia dedicata appena Epic Games svelerà le novità per Salva il Mondo e Modalità Creativa. Come sempre, dovremo fare affidamento sui dataminer per scoprire tutti i dettagli su Battaglia Reale.

Nel'attesa, vi ricordiamo quanto sta accadendo con RIP Fortnite: giro di vite sul gioco d'azzardo, battle royale dato per morto.