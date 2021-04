Disco Elysium: patch 1.2 risolverà i problemi di interazione e doppiaggio

Disco Elysium The Final Cut è arrivato da poco su PS4, PS5 e Google Stadia, oltre ad essere stato rilasciato in forma di upgrade gratuito per i possessori della versione base PC. Il giocatori hanno però subito segnalato la presenza di una serie di problemi, su tutti problemi con le intenzioni e con il doppiaggio. Per fortuna, la patch 1.2 risolverà tali problematiche.

Tramite l'account Twitter ufficiale di Disco Elysium The Final Cut, gli sviluppatori hanno indicato che la patch 1.2 si occuperà di risolvere:



luoghi ed elementi selezionabili non funzionanti

mancato caricamento di oggetti

esperienza di controllo e interazione

problemi con il doppiaggio

Secondo quanto segnalato nei commenti del tweet, la patch 1.2 di Disco Elysium The Final Cut dovrebbe arrivare al massimo entro qualche giorno, sempre ammesso che non vi siano problemi inaspettati.

Segnaliamo anche che è già disponibile la patch 1.1 che si occupa di risolvere alcuni problemi prestazioni del gioco. Il team di Disco Elysium ha inoltre affermato che ha intenzione di continuare a migliorare l'esperienza di gioco, quindi è possibile che siano in arrivo altre patch.

In attesa della nostra recensione della versione PS5 della Final Cut, vi rimandiamo alla nostra recensione della versione PC di Disco Elysium. Infine, ecco un video di gameplay da 9 minuti.