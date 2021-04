Oddworld Collection in arrivo su Nintendo Switch, data di uscita

Oddworld Collection per Nintendo Switch è stato annunciato in maniera ufficiale dal publisher Microids, dopo che il titolo era già comparso sui listini di qualche rivenditore, con tanto di data di uscita fissata per il 27 maggio 2021.

Oddworld Collection, come suggerisce il nome, è una raccolta contenente Oddworld: New 'n' Tasty, Oddworld: Munch's Oddysee e Oddworld: Stranger's Wrath tutti insieme in un unico pacchetto. I tre titoli sono disponibili anche individualmente sia in versione fisica che digitale, ma in questa soluzione si avrebbe la possibilità di averli tutti insieme.

Oddworld: New 'n' Tasty è il remake del capitolo iniziale della serie, che vede l'avvio della grande avventura di Abe da semplice dipendente/schiavo delle industrie RuptureFarms a capo di una rivolta dei mudokon contro i Glukkon. Oddworld: Munch's Oddysee mette invece in scena le avvanture di Munch, altro eroe per caso che si ritrova a dover lottare per la sopravvivenza sua e della sua specie.

Infine, Oddworld: Stranger's Wrath rappresenta una netta digressione in ambito sparatutto della serie, ambientato nel medesimo universo ma con un taglio quasi western e con protagonista il carismatico Stranger.

Il titolo in questione è previsto per il 27 maggio su Nintendo Switch, senza ulteriori piattaforme annunciate per il momento. Nel frattempo, Oddworld: Soulstorm arriverà questo mese su PS5 e PC, incluso peraltro nei giochi PS Plus di aprile 2021.