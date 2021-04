Masami Yamamoto, ex-producer di Sony Japan Studio, fonda il nuovo team EPIGRAsm

Masami Yamamoto è uno dei tanti talenti usciti di recente da Sony Japan Studio, all'interno dell'ampio esodo di sviluppatori che sta caratterizzando il team interno di PlayStation Studios da vari mesi a questa parte, ma a quanto pare è deciso a rilanciarsi subito con la fondazione di un nuovo team, chiamato EPIGRAsm.

"Scusate se questo può sembrare un pesce d'aprile, ma dal 31 marzo 2021 ho fondato la compagnia EPIGRAsm", ha scritto Yamamoto in tweet, annunciando dunque l'avvio della sua nuova avventura nell'industria videoludica in qualità di sviluppatore indie. "Ho avuto il privilegio di vivere una vita in mezzo alle cose che amo, dunque da ora in poi vorrei vivere con le persone che amo come principio guida delle mie azioni. Continuerà a fare del mio meglio in tutte le aree, inclusa la produzione di giochi!"

Yamamoto è stato director ed executive producer all'interno di Sony Interactive Entertainment Japan Studio, ovvero il celebre Japan Studio che è stato di fatto il primo team interno di Sony. Presso tale squadra ha lavorato a giochi come No Heroes Allowed, Tokyo Jungle, Rain, Bloodborne, Soul Sacrifice, Freedom Wars e vari altri.

La sua uscita dal Japan Studio è avvenuta dopo quella di altri illustri sviluppatori il mese scorso in via ufficiale, ed è stata seguita proprio in questi giorni da altre due uscite di scena importanti, come quello del character designer di Gravity Rush, Shunsuke Saito e quella riportata proprio oggi del director di Demon's Souls per PS5.

Il team, nel frattempo, è stato assorbito da Asobi e si concentrerà principalmente sullo sviluppo della serie Astro Bot. L'iniziativa di Yamamoto corrisponde a quella di Keiichiro Toyama, altro illustre ex-Sony Japan, con il suo Bokeh Game Studio. Rimaniamo in attesa di conoscere i primi progetti del promettente team indie EPIGRAsm, a questo punto.