Epic Games Store: gioco gratis PC dell'1 aprile 2021 disponibile, il link download

Come ogni settimana, siamo di nuovo qui per reclamare il nostro nuovo gioco gratis PC dell'Epic Games Store. Gli autori del battle royale più amato da grandi e piccini ci mettono a disposizione per un'intera settimana un gioco che all'uscita su Steam raccolse critiche molto positive. Parliamo di Tales of the Neon Sea. Ecco tutti i dettagli e il link download.

Per poter reclamare Tales of the Neon Sea, vi basterà cliccare su questo indirizzo e raggiungere così l'Epic Games Store. Vi ricordiamo che il gioco rimarrà disponibile sul negozio digitale solo per sette giorni, quindi non perdete l'occasione di reclamarlo. Una volta unito al vostro account, questo gioco gratis PC sarà vostro per sempre.

Tales of the Neon Sea ci porta in un mondo cyberpunk dove il sole è oscurato dai grattaceli della città, ma le strade sono sempre illuminate dalle luci al neon. Lo stile grafico è pixel-art dal gusto rétro, estremamente colorato. Noi siamo Rex, un poliziotto veterano che è diventato un classico detective duro e brutale. In questo gioco gratis PC dell'Epic Games Store dovremo investigare su un crimine che sembra legato a una ribellione robotica.

Ecco i requisiti minimi di Tales of the Neon Sea, il gioco gratis PC dell'Epic Games Store:



Sistema operativo: Windows 7

Processore: Intel Core2 Duo E6400 @ 2.13GHz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: GeForce GT 730 OR Radeon HD 4830

DirectX: Versione 11

Memoria: 2 GB di spazio disponibile

Ecco infine i requisiti consigliati:



Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i5-2300

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 650 OR Radeon HD 7750

DirectX: Versione 11

Memoria: 2 GB di spazio disponibile

Cosa ne pensate del gioco gratis PC dell'Epic Games Store di oggi, 1 aprile 2021? Oppure trovate più interessante il gioco della prossima settimana?