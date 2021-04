Epic Games Store: 3 out of 10 Stagione 2 è il prossimo gioco gratis, ufficiale

Da poco è disponibile il nuovo gioco gratis PC dell'Epic Games Store dell'1 aprile 2021. Epic Games ha però annunciato, come sempre, anche il prossimo titolo che sarà reso disponibile a costo zero a partire dalla prossima settimana. Parliamo di 3 out of 10 Stagione 2.

Come potete intuire dal nome, si tratta della Stagione 2 di 3 out of 10, un'avventura grafica che ci mette nei panni di una giovane sviluppatrice che si ritrova contro la propria volontà a lavorare per uno studio di sviluppo videoludico pieno di gente folle. La caratteristica di questo team? Nessun suo gioco è mai stato in grado di ottenere un voto superiore a 3/10 (3 out of 10, da cui deriva il titolo). Il compito della protagonista? Fare in modo che la striscia negativa di questo team continui.

Abbiamo recensito la prima Stagione al suo arrivo in versione Nintendo Switch. A partire dalla prossima settimana, quindi, potrete giocare a 3 out of 10 Stagione 2 in modo completamente gratuito. Vi ricordiamo che ancora adesso è disponibile in formato gratuito la prima stagione del gioco, sempre su Epic Games Store.

Diteci, cosa ne pensate del gioco gratis PC dell'Epic Games Store della prossima settimana? Vi interessa, oppure siete più che soddisfatti con il titolo di oggi: Tales of Neon Sea?