Assembla che ti Passa #297

Assembla che ti Passa è una rubrica settimanale che raccoglie le principali novità legate all'hardware da gioco PC e propone tre configurazioni, divise per fasce di prezzo, pensate per chi desidera assemblare o aggiornare la propria macchina. Come al solito i suggerimenti sono graditi e le correzioni ben accette, a patto che i toni siano adeguati. Un ulteriore consiglio è quello di leggere i paragrafi che presentano le configurazioni prima di dare battaglia nei commenti.

I processori Intel di undicesima generazione sono appena arrivati, ma sappiamo già che non avranno una vita particolarmente lunga. Da tempo si parla, anche in via ufficiale, di un arrivo della serie Alder Lake entro fine anno, con supporto per memorie DDR5 e PCIe 5.0 a fare da corredo. Pare tra l'altro probabile che l'architettura dei nuovi processori sia stata pensata per combinare due tipi di core diversi, aprendo la strada a un nuovo modo di concepire le CPU. Si parla infatti di una soluzione di punta equipaggiata con 8 core ad alta velocità e 8 progettati in funzione dell'efficienza che dovrebbe quindi risultare decisamente versatile, garantendo consumi contenuti con carichi di lavoro non particolarmente elevati, prestazioni massime nel gaming e una potenza bruta notevole nel calcolo multi-threaded.

A quanto sopra va aggiunto che con l'arrivo di Alder Lake è probabile che arrivino sul mercato anche le schede video Intel Xe-HPG, secondo quanto dichiarato da Intel ormai "dietro l'angolo". Si legge questo infatti nell'annuncio di lavoro della compagnia per in Senior Game Developer Relations Engineer, un ruolo che sottolinea l'intenzione di Intel di godere del massimo supporto da parte degli sviluppatori di giochi. Le prime schede punteranno probabilmente alla fascia medio-alta e non al massimo, con il modello di punta che nei test interni andrebbe un po' più veloce di una RTX 3070, ma si tratta di un punto di partenza importante e che promette di movimentare il mercato delle GPU entro breve, anche se probabilmente mancano ancora alcuni mesi.

Ma l'ecosistema software si sta già preparando all'avvento dei nuovi processori. L'ultima versione di HWiNFO include infatti il supporto per il futuro chipset Z690, con lo specifico riferimento alla famiglia di schede madri ASUS ROG Maximus XIV che come i modelli di punta delle altre serie dovrebbe supportare nativamente memorie DDR5 da 4800 MHz. Per i chipset inferiori invece, sembra che dovremo accontentarci di memorie DDR4-3200, a quanto pare destinate a restare ancora in circolazione ancora per un po'. Anche perché saranno con tutta probabilità l'unica opzione nel caso dei processori Ryzen 6000, si presume destinati a usare un'architettura Zen 3+ ottimizzata dal punto di vista prestazionale ma simile all'attuale Zen 3 per caratteristiche.

Intel, comunque, non sarà l'unica a compiere passi in avanti importanti e nel caso di AMD il primo e forse più rilevante parrebbe essere decisamente vicino. Ci riferiamo alla FidelityFX Super Resolution, la tecnologia di upscaling basato sull'intelligenza artificiale sviluppata da AMD per contrastare il potente DLSS di NVIDIA, con molti giochi capace di aumentare in modo drastico il framerate andando anche a compensare il peso del ray tracing applicato in modo massiccio come con Control, Cyberpunk 2077 e la recente versione potenziata di Metro Exodus. Rappresenta quindi un vantaggio notevole che dovrebbe se non altro risultare ridotto con l'implementazione della FidelityFX Super Resolution, secondo alcuni rumor in ritardo rispetto alle previsioni iniziali a causa della decisione di implementarla anche sulle console di ultima generazione. Ma l'attesa potrebbe essere quasi finita.

A dirlo sono stati i ragazzi di Coreteks, tramite Youtube, citando un non precisato rumor che indicherebbe il mese di giugno come periodo di uscita per l'importante tecnologia AMD. Secondo l'indiscrezione la tecnologia sarebbe già nelle mani degli sviluppatori e sarebbe piuttosto semplice da implementare, non richiedendo un periodo di apprendimento per essere implementata a differenza del DLSS. Non ci aspettiamo però miracoli. Le schede Radeon non hanno tecnologia simile ai Tensor core delle GeForce, ma vista la facilità di implementazione, tale che pare la tecnologia possa funzionare anche sulle schede NVIDIA anche se ci aspettiamo che questa possibilità sia rimossa nella versione finale, potrebbe godere di un supporto massiccio sin dall'uscita. Tra l'altro AMD potrebbe capitalizzare questo balzo in avanti aumentando la disponibilità di schede Radeon, anche se le dichiarazioni in merito a questo di Lisa Su non sono state particolarmente chiare. Non abbiamo infatti ancora capito se parlando di una previsione di aumento per le vendite dei prossimi mesi si riferisca a maggiori rifornimenti per i modelli già in circolazione o all'arrivo dei nuovi modelli di fascia bassa e per laptop.

Nel frattempo il Team Radeon è ovviamente al lavoro sull'architettura grafica RDNA 3 che utilizzando nuovi core promette un salto netto nell'efficienza e nella potenza bruta, già decisamente elevata nel caso delle Radeon della generazione attuale. Di ufficiale non si sa quasi nulla, ma qualche informazione è trapelata dal leaker KittyYYuko che ha pubblicato alcuni rumor relativi al chip Navi 33, a quanto pare dotato dello stesso numero di core Navi 21, chip di punta della generazione attuale. Un qualcosa che suggerisce l'arrivo di schede di fascia media in grado di superare quelle attuali di fascia alta, combinando i miglioramenti con 80 compute unit a 5120 Stream Processor. Potrebbe invece essere doppia la potenza di una RX 7900 XT rispetto a una RX 6900 XT. Altri rumor parlano infatti di un Navi 31 dual chiplet da 160 compute unit e 10240 stream processor che, in base alle indiscrezioni di KittyYYuko, sarebbe composto da due Navi 33, offrendo non solo un'enorme potenza bruta, ma anche un gran numero di ray accelerator con tutti i vantaggi del caso nelle prestazioni ray tracing.