PlayStation Plus Premium: demo di Marvel's Midnight Suns e F1 Manager 2022 in arrivo

Come segnalato da PlayStation Game Size, a breve saranno disponibili versioni di prova a tempo di Marvel's Midnight Suns Enhanced Edition e F1 Manager 2022 per gli abbonati a PlayStation Plus Premium.

Gli iscritti al servizio potranno provare F1 Manager 2022 per tre ore e Marvel's Midnight Suns Enhanced Edtion per due ore. Dopo aver fatto un controllo, segnaliamo che entrambe le demo sono già disponibili nel PlayStation Store statunitense, mentre in quello nostrano al momento c'è solo quella del manageriale di Frontier Developments a questo indirizzo, con lo strategico di Firaxis che probabilmente verrà aggiunto nelle prossime ore. Inoltre Come viene fatto notare nei commenti su Twitter, anche Miraculous: Rise of the Sphinx ha ricevuto una versione di prova, in questo caso di due ore.

Due o tre ore non sono moltissime, specialmente quando parliamo di titoli corposi come Marvel's Midnight Suns e F1 Manager 2022, ma queste versioni di prova permettono quantomeno di farsi un'idea delle meccaniche di gioco e trama (se presente) per valutare un successivo acquisto. Se non vi basta, potete sempre consultare la nostra recensione di Marvel's Midnight Suns e quella di F1 Manager 2022.

Rimanendo in tema, Sony ha svelato i giochi in uscita dal catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium nel prossimo futuro.