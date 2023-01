Powerwash Simulator aggiunge una novità "next-gen": i vetri trasparenti

Powerwash Simulator si aggiorna e aggiunge una novità da vera "next-gen" secondo gli sviluppatori: vetri trasparenti. Esatto. Nel caso nel quale non ne foste a conoscenza, nel gioco in precedenza tutti i vetri non permettevano di vedere oltre, anche se puliti.

La novità è parte anche del DLC dedicato a Tomb Raider di Powerwash Simulator. Come potete vedere nel tweet poco sotto o a questo indirizzo, gli sviluppatori hanno condiviso un video nel quale viene mostrata la villa di Lara Croft. Tra i vari oggetti da pulire vi sono delle teche di vetro nelle quali sono contenuti gli artefatti ottenuti dall'archeologa. Pulendole, è possibile vedere il contenuto.

Powerwash Simulator, ora, non è solo più appagante da giocare (pulire un vetro ma non poterci vedere attraverso non è poi così piacevole), ma rende possibile l'inserimento di nuovi oggetti come le suddette teche e gli acquari, già confermati dagli sviluppatori.

Vi ricordiamo poi che Powerwash Simulator arriverà presto su PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch. La data di uscita è prevista per il 31 gennaio 2023: nello stesso giorno arriverà anche l'espansione dedicata a Tomb Raider. Ricordiamo che il gioco è disponibile anche su PC, Xbox One e Xbox Series X|S.

Gli sviluppatori, in precedenza, avevano chiesto ai giocatori cosa avrebbero gradito vedere nel gioco e le risposte sono state le più varie, da una casa per le bambole alla "macchina spaziale" di Elon Mask ma anche il Monte Rushmore. Se gli autori di Powerwash Simulator seguiremmo anche solo una parte dei suggerimenti ricevuti, ci sarebbe per certo molto contenuto per il gioco.