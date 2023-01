PS Plus Extra/Premium, gennaio 2023: i giochi in uscita dal catalogo a breve sono stati svelati

Tramite una segnalazione di ResetEra e come abbiamo avuto modo di verificare noi stessi tramite il PlayStation Store, vediamo che Sony ha indicato i giochi di PS Plus Extra e Premium che saranno presto rimossi dal catalogo.

Tali videogame sono raccolti nella sezione "Ultima occasione per giocare", accessibile direttamente da console tramite la voce PS Plus. Purtroppo, non viene indicata la data esatta di rimozione di questi giochi, quindi se vi interessano particolarmente vi conviene giocarli il prima possibile.

La lista dei giochi PS Plus Extra presto rimossi è la seguente:

Metro Exodus - PS4/PS5

Saints Row The Third Remastered - PS4/PS5

Grand Theft Auto Vice City The Definitive Edition - PS4/PS5

Pure Farming 2018 - PS4

Agatha Christie - The ABC Murders - PS4

The Turing Test - PS4

The Book of Unwritten Tales 2 - PS4

Skydrift Infintiy - PS4

Rad Rogers - PS4

Sine Mora EX - PS4

Infine, abbiamo anche un paio di giochi per PS Plus Premium che stanno per essere rimossi:

Sparkle Unleashed - PS4

Whispering Willows - PS4

Segnaliamo che la categoria Ultima occasione per giocare si è alle volte rivelata poco precisa, con alcuni giochi che sono poi stati rimossi da tale lista. Per ora, però, questo è quanto il PS Store di PlayStation mostra.

Tra i giochi più noti vi sono per certo Metro Exodus, lo sparatutto survival in prima persona di 4A Games, e Grand Theft Auto Vice City The Definitive Edition, la versione rimasterizzata di uno dei più apprezzati GTA di sempre.

Ricordiamo che, anche nel caso nel quale abbiate già fatto il download dei giochi sulla vostra console, dal momento della rimozione dal catalogo non potrete più accedervi.