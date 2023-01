SteamWorld Build: una demo gratuita per PC è ora disponibile su Steam

Thunderful ha da poco svelato in modo ufficiale SteamWorld Build, nuovo capitolo dell'ampia e varia saga di SteamWorld. Questa volta parliamo di un "city builder", che segue capitoli in stile metroidvania, strategici e deck bulding. Si tratta quindi di un ulteriore cambio di direzione che potrebbe lasciare interdetti alcuni fan. Per fortuna ora ci si può togliere almeno qualche dubbio grazie alla demo per PC pubblicata su Steam.

In questo momento è infatti disponibile tramite Steam la demo di SteamWorld Build, ovviamente in formato completamente gratuito. Il gioco è in uscita quest'anno in una data non meglio definita e questa demo non permette di provare tutte le meccaniche di gioco, ma per certo permette di farsi un'idea delle qualità di questa nuova opera.

La demo di SteamWorld Build include voci in inglese e testi in italiano. Il file pesa 790,3 MB. In SteamWorld Build diventeremo l'architetto di una città mineraria. Dovremo costruire case per gli steambot, nutrirli e assicurarci che si divertano, nel mentre cerchiamo di esplorare anche le miniere.

Al momento non sono disponibili i requisiti di sistema per SteamWorld Dig, ma non si dovrebbe trattare di un gioco troppo impegnativo e la maggior parte dei PC dovrebbero essere in grado di riprodurre la demo senza troppa fatica. Ricordiamo che SteamWorld Dig arriverà anche su PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Nel nostro provato di SteamWorld Build vi abbiamo spiegato che "SteamWorld Build è la sorpresa che non ti aspetti. Il nuovo gioco parte da una base gestionale ottima e prova a costruirci letteralmente sotto un nuovo strato di gameplay, le miniere, i cui contorni però sono al momento ancora un po' troppo vaghi. Tecnicamente già molto raffinato e graficamente ben centrato, SteamWorld Build è senza dubbio uno di quei prodotti da tenere d'occhio. Per sbilanciarci davvero, dobbiamo prima capire se sarà più iterazione (un Anno semplificato avrebbe senso?) o più rivoluzione (vogliamo sapere cosa c'è in quelle miniere!)."