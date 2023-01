Forspoken meglio su PC o PS5? Un video confronto rivela la verità

Forspoken è protagonista di un interessante video confronto realizzato da ElAnalistaDeBits, che ha messo una di fianco all'altra le versioni PC e PS5 del controverso titolo prodotto da Square Enix, evidenziando similitudini e differenze fra le due piattaforme.

Accolto con voti poco sopra la sufficienza, Forspoken a quanto pare soffre di una serie di problemi tecnici, specie sul fronte dell'ottimizzazione, e sembra non sia possibile farlo girare a 4K con tutte le impostazioni al massimo e 60 fps stabili neppure su di una costosa RTX 4080, se non ricorrendo a DLSS o FSR.

Per quanto riguarda la versione PlayStation 5, come sappiamo include tre differenti modalità grafiche: un quality mode che offre texture e distanza visiva migliori a una risoluzione media di 1728p, un ray tracing mode che scende a 1512p che però non agisce su riflessi e illuminazione, e infine un performance mode a 1440p incapace di reggere i 60 fotogrammi fissi.

Anche in questo caso è presente il supporto per i 120 Hz e di conseguenza il "trucco" che permette di spingere un po' di più il frame rate nella modalità con ray tracing, che in questo caso arriva a 40 fps, ma di raggiungere effettivamente i 120 fps non se ne parla minimamente.

Su PC i settaggi più alti corrispondono più o meno al quality mode di PS5, sebbene distanza visiva e ombre risultino migliorate anche grazie al ray tracing. Infine i tempi di caricamento, che si rivelano piuttosto veloci su entrambi i sistemi, con un piccolo vantaggio per l'ambiente Windows.

Ulteriori dettagli, come da tradizione, nella nostra recensione di Forspoken.