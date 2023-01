Netflix: "Non abbiamo mai cancellato uno show di successo", afferma il co-CEO

Netflix, soprattutto nell'ultimo periodo, è sinonimo di cancellazioni per molti appassionati di serie TV. Regolarmente vengono annunciati show che non hanno ricevuto il via libera per una seconda stagione, ovviamente con il dispiacere degli appassionati che avevano apprezzato la serie. Il co-CEO di Netflix, Ted Sarandos, ha però voluto precisare che Netflix" non ha mai cancellato uno show di successo".

Sarandos, parlando con Bloomberg, ha affermato:" Non abbiamo mai cancellato uno show di successo. Molte serie TV erano ben intenzionate, ma sono state apprezzate da un pubblico molto piccolo richiedendo un grande investimento. La chiave del successo è riuscire a convincere un piccolo pubblico con un piccolo budget e un grande pubblico con un grande budget. Se ce la fai, lo puoi fare per sempre."

"C'è questo meme del "Non trovo niente da guardare su Netflix"... suvvia, centinaia e centinaia di star che non avevano una carriera prima di Netflix ne hanno trovata una su Netflix", ha detto Sarandos.

Ricordiamo che Netflix ha cancellato 20 show nel 2022 e vari altri nei primi giorni del 2023, compresi anche alcuni nomi famosi come Inside Job. Vi sono anche vari show minori che non hanno destato troppo rumore, mentre ve ne sono altri che hanno causato grandi lamentele su Internet.

Dal punto di vista di Netflix, però, è molto semplice: se uno show costa molto e attira poco pubblico, poco conta che sia di qualità e sia stato apprezzato.

Infine, vi ricordiamo che Netflix prosegue col blocco della condivisione degli account: i primi test sono avvenuti in America.