Hogwarts Legacy, un video di gameplay da 11 minuti catturato su PS5

IGN ha pubblicato un video di gameplay catturato dalla versione PS5 di Hogwarts Legacy, con circa undici minuti di sequenze in-game che presentano in pratica una missione completa inclusa nella campagna del gioco.

Sappiamo che Hogwarts Legacy avrà oltre 100 quest secondarie e non è chiaro che tipo di missione sia quella presentata nel filmato, in cui il nostro personaggio indaga su di un'arena clandestina in cui vengono fatti combattere dei... draghi.

Nel video troviamo diverse meccaniche e situazioni: dalla fase esplorativa all'interazione con i PNG, passando per gli spettacolari combattimenti a base di incantesimi che sembra stiano convincendo tutti quelli che hanno avuto modo di provare l'esperienza finora.

Scopriamo inoltre che in Hogwarts Legacy saranno presenti anche magie per l'occultamento, che daranno vita a semplici sequenze stealth: un ulteriore valore aggiunto per un tie-in che promette dannatamente bene e su cui potremo mettere le mani a partire dal 10 febbraio, quantomeno su PC, PS5 e Xbox Series X|S.