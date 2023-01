Microsoft e Activision: Jim Ryan di Sony ha incontrato il capo dell'antitrust UE, per un report

Stando alle fonti del portale Reuters, ieri Jim Ryan, il CEO di Sony Interactive Entertainment, avrebbe incontrato Margrethe Vestager, il commissario europeo per la concorrenza, per discutere dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

Secondo il portante, il meeting sarebbe stato organizzato in vista della possibile Comunicazione di Addebiti che verrà inviata a Microsoft la prossima settimana. Vi ricordiamo che si tratta di una fase formale delle indagini svolte dalla Commissione, qualora ci sia il sospetto di possibili violazioni delle norme antitrust dell'Unione Europea.

La fonte anonima della testata non ha condiviso ulteriori dettagli sull'incontro tra il boss di PlayStatation e il Commissario europeo per la concorrenza. Possiamo solo supporre che in tale occasione sia stato chiesto a Ryan di esprimere qual è punto di vista di Sony sull'acquisizione e sugli effetti che potrebbe avere sul mercato. E in tal caso immaginiamo che come in passato il parere non sarà stato positivo.

Jim Ryan

Per quanto Reuters sia un portale con una certa credibilità, raccomandiamo di prendere il tutto con le pinze come al solito. In ogni caso non è trattato di un incontro formale ufficiale, in tal caso probabilmente sarebbe stato menzionato nell'agenda della Vestager, consultabile sul sito ufficiale dell'Unione Europea.

Proprio nelle ultime ore un altro report, questa volta di Bloomberg, ha affermato che la causa intentata dalla FTC statunitense a Microsoft ha come obiettivo quello di ostacolare un accordo tra la compagnia e l'UE. Nel mentre il colosso di Redmond prevede di poter concludere l'acquisizione di Activision Blizzard entro la fine di luglio 2023.