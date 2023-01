Classifica UK: in vetta c'è Dead Space Remake, Forspoken è fuori dal podio

GamesIndustry e GfK hanno condiviso la classifica di vendite del Regno Unito dei giochi fisici relativa alla scorsa settimana. Dead Space Remake si aggiudica la vetta della classifica al suo debutto, mentre l'altra new entry di spessore è Forspoken, che tuttavia non riesce a conquistare un posto sul podio e deve accontentarsi della quarta posizione.

Leggiamo di seguito la top 10 inglese:

Dead Space Remake FIFA 23 God of War Ragnarok Forspoken Mario Kart 8: Deluxe Call of Duty: Modern Warfare 2 Fire Emblem Engage Nintendo Switch Sports Pokémon Violetto Minecraft per Nintendo Switch

Dead Space Remake

GamesIndustry afferma che'80% delle copie retail vendute di Dead Space Remake sono state per PS5, il resto per Xbox Series X. Il gioco è sì primo in classifica, ma ha totalizzato circa la metà delle copie vendute al lancio rispetto al "rivale" The Callisto Protocol. C'è da dire però che il secondo è stato pubblicato poco prima del periodo natalizio, a un prezzo inferiore e su due piattaforme in più (PS4 e Xbox One). Inoltre, pare che le scorte del gioco nel Regno Unito di Dead Space fossero limitate. Insomma, un confronto interessante, come quello grafico realizzato da ElAnalistaDeBits, ma che in questo caso lascia il tempo che trova.

L'altra new entry inglese di spessore è Forspoken che come accennato in precedenza ha conquistato il quarto posto, subito dopo God of War: Ragnarok. Scivolone per Fire Emblem Engage che passa dal primo posto della scorsa settimana direttamente al settimo.

Le versioni retail di The Witcher 3: Wild Hunt per PS5 e Xbox Series X invece si aggiudicano il ventisettesimo posto. Continuano a crescere inoltre le vendite di The Last of Us Parte 1 per PS5 (+32%) e The Last of Us Remastered per PS4 (+27%) grazie alla spinta offerta dalla serie HBO: hanno conquistato rispettivamente la posizione numero 15 e 31 della classifica retail inglese.