Dead Space Remake: disponibile la Patch 1.003 per PS5 e PC, risolve dei problemi grafici

Nel corso della notte EA Motive ha pubblicato la Patch 1.003 di Dead Space Remake per PS5 e la versione PC di Steam che risolve i problemi grafici presenti nel gioco fin dal lancio.

L'aggiornamento è stato annunciato dal profilo Twitter EA Help, da cui per l'appunto apprendiamo che risolve dei problemi grafici. Tra questi c'è anche un bug su PS5 relativo all'impiego del VRS (Variable Rate Shading) che causava problemi in termini grafici, di cui abbiamo parlato in una precedente notizia.

La Patch 1.003 di Dead Space Remake, stando alle note condivise dal portale UpdateCrazy, risolve dei problemi di performance su PS5, dei problemi grafici non meglio specificati per tutte le versioni e alcuni bug minori. Inoltre, come promesso dal team di EA Motive, è stata introdotta su PC un'opzione per disattivare il VRS, che a quanto pare potrebbe creare problemi anche per questa piattaforma.

La patch come detto in precedenza ora è disponibile solo su PS5, dove pesa 257MB secondo PlayStation Game Size, e Steam. Per quanto riguarda la versione Xbox Series X|S e PC via EA App il prossimo update verrà pubblicato la prossima settimana o anche prima.