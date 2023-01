Dead Space su PS5: EA conferma i problemi grafici con il VRS, lavora a una soluzione

Come riportato in precedenza, Dead Space su PS5 ha effettivamente alcuni problemi in termini grafici, legati all'utilizzo del VRS, cosa che è stata riconosciuta da EA Motive attualmente al lavoro su una soluzione.

Come era emerso da alcune segnalazioni nei giorni scorsi, la versione PS5 di Dead Space sembra abbia subito alcune variazioni in particolare dopo la patch del day one, che hanno portato a un bug nell'utilizzo del VRS (Variable Rate Shading), cosa che in queste ore è stata riconosciuta da EA Motive, con il team che sta indagando sul problema.

Avevamo riportato venerdì della possibile presenza del bug in base ad alcune segnalazioni su Reddit, anche se a quanto pare il problema è il VRS e non il VSR come qualcuno riferiva (che è invece la Virtual Super Resolution di AMD), forse con uno scambio di lettere.

Per il momento, abbiamo solo un sintetico messaggio da parte del community manager di EA su Reddit, nel quale leggiamo che "il team sta lavorando a una patch che risolverà il problema su PS5". A quanto pare, con il rilascio dell'aggiornamento in questione verrà anche data la possibilità di disattivare il VRS su PC, perché evidentemente può causare dei problemi anche a questa versione e in ogni caso è preferibile consentire la scelta agli utenti.

Non è chiaro se il problema sia effettivamente legato all'update 1.000.002 del day one o meno, in ogni caso verrà corretto con la prossima patch in lavorazione. Intanto vi rimandiamo alla nostra recensione di Dead Space pubblicata questa settimana.