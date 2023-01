Offerte Amazon: Forspoken con Steelbook Esclusiva in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia PS5 di Forspoken con Steelbook Esclusiva. Lo sconto, che arriva a pochi giorni dall'uscita, è di 12€, ovvero del 15%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 79,99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre. Ricordiamo che Forspoken è stato pubblicato il 24 gennaio 2023 e dopo meno di una settimana è già in sconto anche nella versione specilae. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Forspoken è un gioco d'azione a mondo aperto basato sul parkour e il combattimento magico. Il gioco è stato mal recepito dalla maggior parte della critica internazionale soprattutto per una certa ripetitività delle missioni secondarie, per una trama non d'impatto e una gestione del mondo di gioco poco originale, ma è stato elogiato per i combattimenti e il sistema di movimento. Il gioco è disponibile anche su PC.

Forspoken con Steelbook Esclusiva

