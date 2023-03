Elden Ring: star di Netflix vuole chiamare suo figlio come un boss del gioco, i fan impazziscono

Uno dei partecipanti al reality show di Netflix "Love is Blind", arrivato alla quarta stagione, ha dichiarato che a un suo ipotetico figlio gli piacerebbe dare il nome di un boss di Elden Ring: Godfrey. Love is Blind mette dei single insieme nella speranza che trovino l'amore, attraverso una serie di meccanismi per cui nel corso delle puntate devono conoscersi sempre di più.

La dichiarazione in sé non è poi così eccezionale, ma la reazione della rete è stata particolarmente smodata di fronte alla scelta del nome (anzi, dei nomi), visto anche il contesto in cui è avvenuta. La proposta è stata fatta da Zack Goytowskim, un avvocato difensore, a Irina Solomonova, una event-planner su di una spiaggia, mentre mangiavano pesce chiacchierando in armonia con il mondo e le telecamere.

I due hanno iniziato a parlare delle reciproche somiglianze con personaggi famosi, quando Zack ha tirato fuori l'argomento figli e ha messo in campo i nomi dei boss di Elden Ring: "

"Prima stavamo parlando di nomi," ha detto Zack. "Per i nostri figli?" ha risposto Irin. "Sì, che ne dici di Godfrey?" ha chiesto lui. "Ugh" ha risposto lei schifata. "Godrick?" ha ribattuto l'uomo. "No. Meglio Zion o Gid..." "Zion?" "Mi piace Gideon. Mi piace, è un nome davvero unico." "Piace anche a me. Sai quale sarebbe ancora più unico? Goliath."

Per chi non li conoscesse, i boss in questione sono Godfrey, First Elden Lord e Godrick the Grafted. Naturalmente in rete la citazione di Elden Ring è stata immediatamente colta e non sono mancate le reazioni ironiche. Un utente ha immaginato di chiamare sua figlia Lightseeker Hyetta, naturalmente la più grande, un altro vorrebbe andare a prendere Astel, Naturalborn of the Void a scuola, un altro ancora amerebbe coccolare Magma Wyrm.

Ben presto le battute sui nomi dei figli da Elden Ring e da altri videogiochi famosi si sono moltiplicate.

Che dire? Di nostro chiameremmo un ipotetico figlio "Let me solo her", in onore del più grande eroe del gioco, anche se spupazzare una piccola Malenia senza che ci tagli la testa non sarebbe affatto male.