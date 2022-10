Steam, classifica settimanale al 2 ottobre: FIFA 23 ottiene ben tre posizioni

Come ogni settimana, SteamDB ha pubblicato la classifica dei giochi e hardware più venduti su Steam, precisamente per il periodo che va dal 26 settembre 2022 al 2 ottobre 2022. Tramite questa possiamo vedere che FIFA 23 è stato in grado di ottenere ben tre posizioni. Ecco la Top 10:

Steam Deck EA Sports FIFA 23 Ultimate Edition Need for Speed Heat EA Sports FIFA 23 Cyberpunk 2077 BONELAB Slime Rancher 2 EA Sports FIFA 23 Pre-order Edition Call of Duty Modern Warfare II Call of Duty Modenr Warfare II

Come potete vedere, anche Call of Duty Modern Warfare II ottiene due posizioni, in quanto si tratta di due versioni differenti (standard e Vault Edition). Purtroppo i dati non indicato quale versione sia la standard e quale la Vault Edition.

Come sempre Steam Deck è in prima posizione, in quanto la classifica è creata a partire dai ricavi generati, non dal numero di unità. Cyberpunk 2077 continua a rimanere tra i più venduti, grazie alla spinta di Edgerunner. Buono anche Slime Rancher 2 che perde tre posizioni dalla settimana precedente ma comunque può vantare un ottimo successo.

Vi lasciamo infine ai dati della settimana precedente dei giochi più venduti su Steam.