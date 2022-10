Game Pass, cinque giochi di settembre 2022 sono tra i più popolari su Xbox

Game Pass, nel mese di settembre 2022, ha pubblicato vari giochi di alto livello e ben cinque di questi sono entrati a far parte della lista di titoli più popolari su Xbox. Parliamo di:

Assassin's Creed Odyssey

Grounded 1.0

Disney Dreamlight Valley

Deathloop

Slime Rancher 2

L'informazione è stata condivisa da Benji-Sales, come potete vedere nel tweet qui sotto.

Possiamo poi notare anche che tra i giochi popolari sono presenti vari altri titoli disponibili da tempo su Xbox Game Pass, come Forza Horizon 5, Halo Infinite e la modalità multigiocatore, MLB The Show 22, Microsoft Flight Simulator, Sea of Thieves, Ark e non solo.

Questi dati ci confermano che l'offerta di Xbox Game Pass è probabilmente apprezzata. Ovviamente il successo di alcuni giochi potrebbe anche essere slegato da Game Pass, come ad esempio Slime Rancher 2, ma se prendiamo in considerazione un titolo come Assassin's Creed Odyssey - disponibile da tanto tempo - è credibile che invece il merito sia proprio del servizio in abbonamento di Microsoft.

Diteci, cosa ne pensate dei giochi più recenti aggiunti da Microsoft?