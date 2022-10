Wild Hearts: la cooperativa è a tre giocatori, invece di quattro; il director spiega perché

Koei Tecmo e Omega Force hanno da poco annunciato un nuovo gioco che sarà pubblicato da Electronic Arts: Wild Hearts, un videogame in stile Monster Hunter che permetterà di giocare anche in cooperativa come è tipico per il genere. Il numero massimo di utenti per sessione sarà però tre, invece di un più classico quattro. Il motivo? In quattro il gioco sarebbe troppo facile.

In un'intervista rilasciata a IGN USA, il director Takuto Edagawa ha dichiarato che la modalità cooperativa a quattro giocatori renderebbe il gioco troppo facile a causa del potere del Karakuri, ovvero l'antica tecnologia che permette ai cacciatori di creare in un attimo delle strutture utili ad affrontare le potenti bestie che popolano il mondo di gioco. Secondo Edagawa, la cooperativa a tre giocatori garantirà che Wild Heart mantenga un senso di tensione.

"In origine avevamo pensato di far giocare in cooperativa quattro giocatori", ha rivelato il director. "Tuttavia, durante lo sviluppo, ci siamo resi conto che, a causa della potenza dei Karakuri, il combattimento a tre giocatori offre il miglior equilibrio per mantenere il senso di tensione e il combattimento cooperativo. Abbiamo anche preso in considerazione il fatto che è più facile riunire tre giocatori".

Wild Hearts uscirà il 17 febbraio 2023 per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC, ovvero non arriverà su PS4 e Xbox One. Ecco perché.