PS5 da GameStop in vendita oggi, 19 ottobre 2022: prezzo e contenuti del bundle

PS5 Standard sarà in vendita presso il portale web di GameStop oggi, mercoledì 19 ottobre 2022. La console come da tradizione sarà venduta in bundle con altri prodotti, come giochi e accessori, con la disponibilità all'acquisto che verrà annunciata nel corso di una diretta su Twitter. Di seguito i dettagli su contenuti del bundle, prezzo e come acquistarla.

Il bundle di oggi sarà in vendita al prezzo di 799,98 euro e include PS5 nella versione Standard (ovvero con lettore) assieme alle cuffie Atrix, una base di ricarica per i controller e i seguenti giochi: Final Fantasy 7 Remake Intergrade, Elex 2, The Forgotten City, Disciples of Liberation, Port Royale 4 Extendend Edition.

Se siete interessati, il bundle sarà in vendita sul sito ufficiale della catena oggi pomeriggio partire dalle 15:00. La disponibilità sarà confermata durante una diretta sul canale Twitch ufficiale di GameStop Italia, che inizierà alla stessa ora. Dato che come al solito le quantità disponibili saranno estremamente limitate, vi suggeriamo di seguire la livestream fin dall'inizio, tenendovi pronti ad effettuare l'ordine non appena verrà annunciata la disponibilità.

Che ne pensate del bundle di PS5 standard proposto questa settimana da GameStop? Fatecelo sapere nei commenti.

Rimanendo in casa PlayStation, ieri sono stati annunciati data di uscita e prezzo del controller DualSense Edge.

